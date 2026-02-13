Il francese Sébastien Ogier (Toyota) e il suo copilota Julien Ingrassia, che erano in testa al Rally di Finlandia, hanno subito un grave incidente sabato alla fine della 17ª prova speciale. Sono stati trasportati in ospedale, ha annunciato il WRC.

«Il pilota e il copilota sono riusciti a uscire da soli dall'auto, sono coscienti e sono stati trasportati in ospedale per sottoporsi ad accertamenti medici», ha comunicato il WRC, l'organizzazione del campionato mondiale di rally.

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È stata immediatamente esposta una bandiera rossa per interrompere la prova speciale e consentire l'intervento dei soccorsi sul veicolo del nove volte campione del mondo, che questo fine settimana in Finlandia ha eccezionalmente ricomposto la coppia con Julien Ingrassia a causa dell'assenza, per motivi personali, del suo abituale copilota Vincent Landais.

Julien Ingrassia (sinistra) e Sebastien Ogier (destra) trionfano nel 2016 al Motorsport Rallye WM Rally Monte Carlo. imago sportfotodienst

Ogier, ancora in lizza per il titolo mondiale nonostante abbia saltato due rally, stava vivendo un'ottima giornata fino a quel momento, dato che aveva un vantaggio di oltre 20'' sul suo compagno di squadra finlandese Sami Pajari.

Questo ritiro potrebbe segnare la fine delle sue speranze di conquistare il decimo titolo mondiale.