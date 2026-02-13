Battocletti ha vinto l'argento nei 1'500m ai Giochi di Parigi
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Il GalAthletics di Bellinzona del 30 agosto vedrà in gara alcuni dei nomi più prestigiosi dell'atletica mondiale.
Dopo le stelle svizzere Ditaji e Mujinga Kambundji, Werro, Moser, Del Ponte e Petrucciani, il cast si è arricchito di campioni internazionali.
Negli 800m Werro affronterà la francese Lamote, mentre nei 1'500m ci sarà Nadia Battocletti.
Nel disco maschile si affronteranno il campione olimpico Stona, il tre volte iridato Stahl e il bronzo olimpico Denny.
Nel salto in alto, invece, Harrison, argento mondiale, sfiderà Stefela e Portillo.