Gremaud KEY

Freestyle: Mathilde Gremaud ha regalato al folto pubblico di Coira un bellissimo successo nel Big Air inaugurale della stagione di Coppa del Mondo.

Swisstxt

Unica tra tutti i rossocrociati a qualificarsi per la finale, la 24enne ha dominato la gara con due run da 91,25 e 87,25 punti. Per la friborghese si tratta del 14o successo in CdM e dell’ottavo negli ultimi due anni.

