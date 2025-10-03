È passata meno di una settimana tra il bronzo mondiale in Ruanda e l’argento conquistato oggi da Anja Grossmann nella prova in linea juniori femminile agli Europei.
La rossocrociata è stata battuta allo sprint dalla spagnola Paula Ostiz, autentica dominatrice della categoria con la doppietta continentale (oro a cronometro mercoledì). L
e due si sono avvantaggiate nel finale di gara anticipando così l’italiana Chantal Pegolo (+ 3").
La Spagna ha fatto la voce grossa anche nella categoria U23, con Paula Blasi trionfatrice su Elenora Ciabocco e Julie Bego.