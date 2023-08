Groves Imago

Kaden Groves si è aggiudicato la quarta tappa della Vuelta con partenza da Andorra la Vella e arrivo dopo 185km a Tarragona.

L'australiano ha superato in volata, al termine di un lunghissimo sprint, il colombiano Juan Sebastian Molano, partito a 200m dal traguardo e battuto negli ultimi metri dal velocista della Alpecin-Deceuninck. Per il 24enne si tratta del secondo successo al Giro di Spagna, dopo quello ottenuto nella scorsa edizione a Cabo de Gata. Nessun cambiamento in vetta alla classifica, con Remco Evenepoel che resta in maglia rossa.

