Steve Guerdat Imago

Dopo due giornate di gare agli Europei di equitazione di La Coruna Steve Guerdat si trova in 5a posiziona con 1,19 punti di penalità, pienamente in lotta per una medaglia.

SwissTXT Swisstxt

Nella prova a squadre la Svizzera è rimasta in 6a piazza a quota 11,10 punti.