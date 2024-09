Gugler KEY

Sensazionale quarto posto per Cédric Gugler a Crans-Montana.

Swisstxt

Il basilese è solo il terzo elvetico dopo gli ex professionisti Paolo Quirici e Julien Clément a entrare nella top ten dell'European Masters in Vallese. Protagonista di un torneo in crescendo, il 24enne basilese ha terminato a -8 rispetto al par, frutto di un totale di 272 colpi, 3 in più della coppia appaiata al comando dopo i 4 giri previsti. Al termine di una buca di spareggio, l’inglese Matt Wallace, che aveva condotto anche con 4 lunghezze di vantaggio, l’ha spuntata sullo spagnolo Alfredo Garcia-Heredia.

Swisstxt