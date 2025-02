È arrivata a un soffio dalla storia Lena Haecki-Gross. Keystone

Nello sprint 7,5km femminile di Lenzerheide la rossocrociata ha concluso al quarto posto dietro a Braisaz-Bouchet per 11"4, a Preuss per 1"6 e a Minkkinen per 1"4, sfiorando quella che sarebbe stata la prima medaglia iridata per la Svizzera.

Sotto una fitta nevicata, la 29enne di Engelberg, partita col numero 34, ha chiuso i suoi due round di tiro senza errori ed è arrivata al traguardo con l’ottimo tempo di 22'20"1. Con uno sforzo immane la finlandese prima, la tedesca poi e infine la francese sono riuscite a beffarla.