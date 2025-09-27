  1. Clienti privati
«Pregate per lui» Hamilton rinuncia ai test al Mugello per stare accanto al suo cane in fin di vita

ai-scrape

27.9.2025 - 11:05

Il pilota ha scelto di non partecipare ai test della Ferrari di oggi per rimanere vicino al suo bulldog Roscoe, che versa in gravi condizioni di salute.

Sara Matasci

27.09.2025, 11:05

27.09.2025, 11:10

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lewis Hamilton non partecipa oggi alla giornata di prove Pirelli al Mugello, preferendo restare accanto al suo amato bulldog Roscoe, che sta attraversando un momento difficile.
  • Il cane, adottato nel 2013 e ormai una presenza familiare nel paddock di Formula 1, sta affrontando gravi problemi di salute ed è in coma farmacologico.
  • «Sono ore terribili, tenete Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere», ha scritto il sette volte campione del mondo sui social.
Mostra di più

Lewis Hamilton ha preso la decisione di non partecipare alla giornata odierna di prove Pirelli al Mugello, preferendo restare accanto al suo amato bulldog Roscoe, che sta attraversando un momento difficile. Lo comunica, tra gli altri, «La Gazzetta dello Sport».

Sebbene non ci siano state comunicazioni ufficiali, è noto che il cane, adottato nel 2013 e ormai una presenza familiare nel paddock di Formula 1, sta affrontando gravi problemi di salute ed è in coma farmacologico.

Hamilton aveva già condiviso in passato la battaglia di Roscoe contro la polmonite, e recentemente ha pubblicato sui social immagini che mostrano il cane in sofferenza.

«Tenete Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere»

«Sono ore terribili, tenete Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere», ha scritto il sette volte campione del mondo, accompagnando il messaggio con una foto del suo fedele compagno.

La decisione di Hamilton lascia un vuoto nei test al Mugello, dove la Ferrari potrebbe affidarsi al pilota di riserva Guanyu Zhou per sostituirlo.

Il legame tra Hamilton e Roscoe è ben noto tra gli appassionati di Formula 1: i due sono apparsi insieme sulla copertina della rivista «L’Équipe», dimostrando un rapporto di profonda amicizia e inseparabilità.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

