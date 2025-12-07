Imago

James Harden è entrato nella top 10 dei migliori realizzatori della storia NBA scalzando Carmelo Anthony.

Il playmaker dei Los Angeles Clippers, che aveva bisogno di 20 punti per salire al decimo posto, ne ha messi 34 (più 6 assist) che però non sono bastati ai Clippers del rookie friborghese Yanic Niederhaeuser (rimasto in panchina), sconfitti 109-106 sul parquet dei Minnesota Timberwolves.

Hanno perso anche i Rockets di Clint Capela, sconfitti a Dallas 122-109 dai Mavericks. Lo svizzero ha giocato 30 minuti, il massimo stagionale, ma si è fermato a 8 punti.