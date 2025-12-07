  1. Clienti privati
NBA Harden entra nei 10 top scorer della storia dell'NBA

Swisstxt

7.12.2025 - 09:42

Imago

James Harden è entrato nella top 10 dei migliori realizzatori della storia NBA scalzando Carmelo Anthony.

SwissTXT

07.12.2025, 09:42

07.12.2025, 09:45

Il playmaker dei Los Angeles Clippers, che aveva bisogno di 20 punti per salire al decimo posto, ne ha messi 34 (più 6 assist) che però non sono bastati ai Clippers del rookie friborghese Yanic Niederhaeuser (rimasto in panchina), sconfitti 109-106 sul parquet dei Minnesota Timberwolves.

Hanno perso anche i Rockets di Clint Capela, sconfitti a Dallas 122-109 dai Mavericks. Lo svizzero ha giocato 30 minuti, il massimo stagionale, ma si è fermato a 8 punti.

Altre notizie

Europei in vasca cortaPonti in finale anche nella staffetta mista con Bollin, Allegrini e Behar

EuropeiPonti imprendibile: entra in finale dei 200 delfino con il miglior tempo

BasketTigers sconfitti dal Neuchatel