A giocarsi gli ultimi posti validi per i playoff NBA ci saranno anche Miami Heat e Dallas Mavericks.

La franchigia della Florida ha sconfitto i Chicago Bulls per 109-90 e andrà a sfidare gli Atlanta Hawks per l’ottava piazza a Est. Dalla parte opposta saranno i texani a giocarsi tutto contro i Memphis Grizzlies in virtù del successo per 120-106 sui Sacramento Kings.