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Ecco le novità Heed fa chiarezza sul suo futuro all'Ambrì, mentre il Lugano conferma uno dei suoi stranieri

Swisstxt

28.5.2026 - 14:24

Lo svedese sarà ancora biancoblù.
Lo svedese sarà ancora biancoblù.
KEYSTONE

Nella giornata di giovedì sono arrivati due annunci riguardanti le strategie di mercato di biancoblù e bianconeri.

SwissTXT

28.05.2026, 14:24

28.05.2026, 20:04

Impegnato nella campagna mondiale, Tim Heed ha voluto fare chiarezza sul suo futuro ad Ambrì, messo in discussione dalle solite voci di mercato oltre che da un’annata non particolarmente brillante.

«Non so da dove arrivino questi rumors, perché per me è sempre stato chiaro che non avrei lasciato. Come squadra e pure a livello personale è stata una stagione difficile, ma non voglio lasciare proprio perché è stata complicata», ha spiegato ai nostri microfoni.

Il 35enne ha ben in chiaro le intenzioni: «Ad Ambrì sono molto contento e credo che il gruppo intenda risollevarsi per vivere un anno migliore».

Rinnova Kupari

In casa Lugano, invece, l'annuncio riguarda la fiducia rinnovata a Rasmus Kupari.

Nonostante le sole 11 partite disputate - 2 gol e 3 assist - nell’ultimo campionato a causa di una commozione cerebrale, l'attaccante finlandese ha prolungato anticipatamente il suo contratto fino al termine della stagione 2027-28.

Mondiali di hockey 2026

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone

Un bell’attestato di stima per il classe 2000, che intende mostrare tutto il suo potenziale fin qui inespresso alla Cornèr Arena.

«Quando è tornato sul ghiaccio ha mostrato la sua velocità e le sue qualità e nei playoff è stato tra i nostri migliori attaccanti», ha detto il direttore sportivo Janick Steinmann.

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