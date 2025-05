Aveva già conquistato il bronzo nella prova da un metro Imago

Michelle Heimberg ha vinto la medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino da tre metri nella rassegna europea in corso ad Antalya.

Swisstxt

La rossocrociata, già in testa dopo le qualificazioni mattutine e che già si era messa al collo la medaglia di bronzo nella prova da un metro, ha ottenuto 335,10 punti, salendo così sul gradino più alto del podio davanti all’armena Aleksandra Bibikina (322,95) e alla tedesca Lena Hentschel (312,70).

Per la 24enne di Wettingen si tratta del primo oro europeo in assoluto e della sesta medaglia in totale a livello continentale.