Marc Hirschi Keystone

Marc Hirschi si è piazzato secondo nel Gran Piemonte, gara di 179km corsa tra Dogliani ed Acqui Terme.

SwissTXT Swisstxt

L'elvetico ha fatto suo lo sprint per la piazza d'onore con l'olandese Bauke Mollema, dopo che Isaac Del Toro aveva staccato il gruppo a circa 17km dal traguardo per involarsi da solo verso la vittoria. Ha completato la buona giornata per i colori rossocrociati Fabio Christen con il suo 4o posto. -Gli organizzatori del Giro di Lombardia hanno annunciato, di comune accordo con la squadra, l’esclusione della Israel Premier Tech, al centro delle proteste pro-Pal durante la Vuelta. Ci saranno Hirschi, Schmid e Thalmann.