Ciclismo Hirschi 2o nel Gran Piemonte

Swisstxt

9.10.2025 - 17:22

Marc Hirschi
Marc Hirschi
Keystone

Marc Hirschi si è piazzato secondo nel Gran Piemonte, gara di 179km corsa tra Dogliani ed Acqui Terme.

SwissTXT

09.10.2025, 17:22

L'elvetico ha fatto suo lo sprint per la piazza d'onore con l'olandese Bauke Mollema, dopo che Isaac Del Toro aveva staccato il gruppo a circa 17km dal traguardo per involarsi da solo verso la vittoria. Ha completato la buona giornata per i colori rossocrociati Fabio Christen con il suo 4o posto. -Gli organizzatori del Giro di Lombardia hanno annunciato, di comune accordo con la squadra, l’esclusione della Israel Premier Tech, al centro delle proteste pro-Pal durante la Vuelta. Ci saranno Hirschi, Schmid e Thalmann.

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

