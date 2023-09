Marc Hirschi Imago

Marc Hirschi ha ottenuto il 6o successo della sua stagione, trionfando nella 71a edizione della Coppa Sabatini.

Al termine dei quasi 200km previsti, il campione svizzero in carica ha preceduto sul traguardo di Peccioli (in Toscana) il compagno di fuga Pavel Sivakov, regolato in una volata senza storia. Al terzo posto, staccato di 18», è giunto Tadej Pogacar, ovvero il capitano alla UAE Emirates Team del 25enne bernese.

