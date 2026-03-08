  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NHL Quarto successo consecutivo per i Devils, Hischier terza stella del match

Swisstxt

8.3.2026 - 08:33

Nico Hischier
Nico Hischier
Reuters

New Jersey sembra aver ritrovato la forma di inizio stagione.

SwissTXT

08.03.2026, 08:33

08.03.2026, 09:17

I Devils degli svizzeri hanno infatti colto la loro quarta vittoria consecutiva in NHL battendo i New York Rangers 6-3.

Firmando il game-winning goal al 48’05" in powerplay, Hischier è salito a quota 21 reti stagionali, si è confermato il miglior marcatore elvetico ed è pure stato nominato terza stella del match.

Josi ha siglato un assist nella sconfitta per 3-2 dei Nashville Predators contro i Buffalo Sabres.

In pista nella notte pure Moser, vittorioso con i suoi Tampa Bay Lightning per 5-2 sui Toronto Maple Leafs.

I più letti

Queste donne hanno cambiato la storia del mondo, ma nessuno le conosce
Odermatt dopo la vittoria di Braathen: «Era la peggiore delle ipotesi»
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo
Il cielo di Tel Aviv come in Guerre stellari, gli stranieri filmano dai balconi le esplosioni

Altre notizie

National League. Il Losanna si qualifica ai playoff

National LeagueIl Losanna si qualifica ai playoff

Hockey, le ticinesi. Ambrì condannato al playout, Lugano alla terza sconfitta consecutiva

Hockey, le ticinesiAmbrì condannato al playout, Lugano alla terza sconfitta consecutiva

Women's League. HCAP Women ko in gara-1 della semifinale contro il Berna

Women's LeagueHCAP Women ko in gara-1 della semifinale contro il Berna