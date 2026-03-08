Nico Hischier Reuters

New Jersey sembra aver ritrovato la forma di inizio stagione.

SwissTXT Swisstxt

I Devils degli svizzeri hanno infatti colto la loro quarta vittoria consecutiva in NHL battendo i New York Rangers 6-3.

Firmando il game-winning goal al 48’05" in powerplay, Hischier è salito a quota 21 reti stagionali, si è confermato il miglior marcatore elvetico ed è pure stato nominato terza stella del match.

Josi ha siglato un assist nella sconfitta per 3-2 dei Nashville Predators contro i Buffalo Sabres.

In pista nella notte pure Moser, vittorioso con i suoi Tampa Bay Lightning per 5-2 sui Toronto Maple Leafs.