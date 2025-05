Ecco 5 motivi per cui potremmo essere campioni del mondo, per la prima volta

Perché gli svizzeri non dovrebbero fare il tifo per la finale di oggi contro gli Stati Uniti? KEYSTONE

Nel 2013, nel 2018 e nel 2024, la nazionale ha vinto l'argento ai Mondiali. blue Sport elenca cinque motivi per cui stasera a Stoccolma batteremo gli Stati Uniti e diventeremo campioni del mondo per la prima volta.

Michael Wegmann

Il serbatoio è ancora pieno

Alla loro quarta finale di Coppa del Mondo, gli svizzeri hanno anche la pausa più breve rispetto ai loro avversari. Solo che in questo caso, per la prima volta, è improbabile che questo fattore giochi un ruolo importante.

Infatti Fiala, Niederreiter & Co. sono stati in grado di rallentare e risparmiare energie sia nella vittoria per 6 a 0 contro l'Austria nei quarti di finale, che in quella per 7 a 0 contro la Danimarca. Gli svizzeri hanno ancora il serbatoio pieno per stasera.

Nessuna finale in trasferta

Un anno fa a Praga, la squadra di Patrick Fischer non ha giocato contro i cechi solo sul ghiaccio, ma contro un'intera arena. Anche nel 2013 a Stoccolma, i rossocrociati avevano affrontato i padroni di casa in finale.

La maggior parte dei tifosi, probabilmente, oggi tiferà per gli svizzeri contro gli USA.

Il portiere Genoni

Leonardo Genoni compie 38 anni in agosto ed è il portiere più titolato della Svizzera (7 volte campione con Davos, SCB e Zugo), è stato di classe mondiale nella sconfitta contro i cechi (4:5) ed è stato battuto solo un'altra volta nel corso del torneo.

Era i pali nella vittoria per 3-0 contro gli USA, nel 5-1 contro la Germania, nel 10-0 contro l'Ungheria, nel 6-0 contro l'Austria e in occasione del 7-0 contro la Danimarca.

Si tratta del suo dodicesimo shutout in Coppa del Mondo, eguagliando il record di Jiri Holecek. «Non si vince un titolo con questo», dice dopo aver raggiunto il record.

Concentrato e freddo sul ghiaccio e fuori, l'uomo ha una missione, come tutta la squadra di Patrick Fischer.

Il pieno di fiducia

La Germania, che era un ostacolo pericoloso , è tornata a casa da un pezzo, la Svezia, temibile avversaria (2 sconfitte in finale), è stata eliminata dagli Stati Uniti.

La Svizzera non solo ha superato agevolmente le due partite a eliminazione diretta, ma ha anche un bel ricordo degli americani. Una vittoria per 3:0 nella fase a gironi.

È stata l'unica sconfitta degli americani in questo torneo. Speriamo che oggi arrivi la seconda.

L'equilibrio

Le stelle della NHL come Fiala e Niederreiter sono giocatori eccezionali, naturalmente. Ma la nostra nazionale ha molto di più da offrire. Ogni linea è pericolosa, tutti possono fare gol.

Colpisce anche il fatto che i nuovi arrivati, come Moy, Knak, Schmid e Baechler, siano stati da subito convincenti. Questo la dice lunga sulla qualità del nostro campionato e, naturalmente, sull'eccezionale spirito di squadra.

«Abbiamo quattro linee che funzionano e sono pericolose. Ora non vediamo l'ora di affrontare gli americani», ha dichiarato l'allenatore Patrick Fischer.

Anche noi.