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Nordamerica Nico Hischier festeggia la 600a presenza in NHL vincendo e andando a punti

Swisstxt

30.3.2026 - 08:52

Traguardo speciale
Traguardo speciale
Reuters

Nico Hischier ha festeggiato la sua 600a presenza in NHL firmando due assist nel successo per 5-3 dei Devils sui Chicago Blackhawks.

SwissTXT

30.03.2026, 08:52

30.03.2026, 09:06

Anche gli altri due elvetici Timo Meier e Jonas Siegenthaler ne hanno messo a referto uno.

Con questa vittoria New Jersey tiene viva la speranza di partecipare alla postseason, anche se per riuscirci nelle ultime nove partite della regular season dovrà recuperare 10 punti e superare diverse squadre.

I Nashville Predators di Roman Josi sono invece ancora in zona playoff nonostante la sconfitta per 3-2 con i Tampa Bay Lightning di Janis Moser.

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