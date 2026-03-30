Nico Hischier ha festeggiato la sua 600a presenza in NHL firmando due assist nel successo per 5-3 dei Devils sui Chicago Blackhawks.
Anche gli altri due elvetici Timo Meier e Jonas Siegenthaler ne hanno messo a referto uno.
Con questa vittoria New Jersey tiene viva la speranza di partecipare alla postseason, anche se per riuscirci nelle ultime nove partite della regular season dovrà recuperare 10 punti e superare diverse squadre.
I Nashville Predators di Roman Josi sono invece ancora in zona playoff nonostante la sconfitta per 3-2 con i Tampa Bay Lightning di Janis Moser.