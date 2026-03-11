Jere Innala Imago

A dieci giorni dall’inizio della serie dei quarti contro lo Zurigo, il Lugano ha annunciato già un nuovo innesto per la squadra del futuro. Il club bianconero ha infatti messo sotto contratto per le prossime due stagioni Jere Innala.

Il 27enne finlandese, che nel 2024-25 ha solcato per 17 volte il ghiaccio di NHL con Colorado, proviene dal Froelunda, con cui una settimana fa ha vinto da protagonista la Champions League.

È stato infatti l'autore del gol partita all'overtime.

«Innala è un'ala veloce con qualità di scorer. Sarà un tassello fondamentale», ha dichiarato il GM Janick Steinmann.