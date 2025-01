Top scorer KEY

Nella trasferta di questa sera a Ginevra il Kloten non potrà contare sul proprio top scorer Miro Aaltonen, autore in questa stagione di 35 punti (20 gol) in 36 partite.

Swisstxt

Gli Aviatori sono infatti stati informati da Swiss Sport Integrity di una potenziale violazione delle regole antidoping da parte dell’attaccante finlandese.