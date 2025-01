Aaltonen KEY

Miro Aaltonen non è più un giocatore del Kloten.

Swisstxt

Il finlandese e il club zurighese hanno infatti rescisso di comune accordo il contratto - valido fino al termine della stagione in corso - in seguito alla potenziale violazione delle norme antidoping da parte del giocatore.

Con la maglia degli Aviatori il 31enne in questo campionato ha messo a referto 20 reti e 15 assist in 36 partite (quinto miglior marcatore in NL).