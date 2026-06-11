  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio ACB, Sergi nuovo proprietario

Swisstxt

11.6.2026 - 16:30

Renato Sergi
Renato Sergi
TP

Pablo Bentancur ha firmato un accordo per cedere le sue azioni dell'AC Bellinzona a Renato Sergi.

SwissTXT

11.06.2026, 16:30

11.06.2026, 16:31

L'ex giocatore è ora il proprietario della società granata, per la quale aumentano quindi le possibilità di evitare il fallimento che si prospettava. Il classe 1995 dovrà lavorare con la sua cordata ticinese per convincere i giudici della Pretura di avere i fondi necessari per salvare il club e saldare i debiti che richiedono un intervento immediato con un innesto di liquidità. Nel frattempo c'è da ricostruire la società e la squadra che affronterà il campionato di Promotion League.

I più letti

Grave incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi, un'auto si scontra frontalmente con la sua
Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria
Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna

Video correlati

Mehmedi: «La Svizzera può arrivare in semifinale»

Mehmedi: «La Svizzera può arrivare in semifinale»

08.06.2026

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Le critiche di Xhaka dopo il pareggio per 1 a 1 nel test contro l'Australia sono state appropriate, afferma Michel Aebischer. Allo stesso tempo, sottolinea che l'umore della squadra è ancora buono. E cosa dice del Qatar, primo avversario della Nati?

08.06.2026

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

06.06.2026

Mehmedi: «La Svizzera può arrivare in semifinale»

Mehmedi: «La Svizzera può arrivare in semifinale»

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Verso i Mondiali, Michel Aebischer sulle critiche a Xhaka, le doppie aquile e il Qatar

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Più video

Altre notizie

Hockey. Joël Vermin lascia il Berna

HockeyJoël Vermin lascia il Berna

Hockey. Jacopo De Luca torna ad Ambrì

HockeyJacopo De Luca torna ad Ambrì

NHL. Carolina si prende gara-4 della finale di Stanley Cup contro i Vegas

NHLCarolina si prende gara-4 della finale di Stanley Cup contro i Vegas