  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Ad Ambrì arriva il difensore slovacco Cajkovsky

Swisstxt

12.11.2025 - 11:41

Cajkovsky
Cajkovsky
Imago

L'Ambrì ha annunciato di aver messo sotto contratto fino a fine stagione il difensore slovacco Michal Cajkovsky.

SwissTXT

12.11.2025, 11:41

12.11.2025, 11:42

Cresciuto nel settore giovanile dello Slovan Bratislava e dopo tre stagioni in Ontario Hockey League, il possente 33enne (192cm per 107kg) ha giocato gli ultimi 8 anni in KHL con le maglie di Avtomobilist Yekaterinburg, Dinamo Mosva, Sibir Novosibirsk e Spartak Mosca, collezionando 444 presenze condite da 64 gol e 130 assist.

A livello internazionale ha disputato tre Mondiali e due Olimpiadi con la propria Nazionale, conquistando la medaglia di bronzo a Pechino 2022.

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente
Scoperto in Australia un animale spaventoso, ecco di cosa si tratta
Tra diari personali e un tentato bacio a Kilde, è arrivata la biografia di Odermatt
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»

Altre notizie

NHL. Tutti vincitori gli svizzeri impegnati della notte

NHLTutti vincitori gli svizzeri impegnati della notte

Hockey. Infortunio per Christian Marti, è out per circa 6 settimane

HockeyInfortunio per Christian Marti, è out per circa 6 settimane

Champions Hockey League. Il Berna vince a Brynaes, lo Zurigo pareggia con il KalPa Kuopio

Champions Hockey LeagueIl Berna vince a Brynaes, lo Zurigo pareggia con il KalPa Kuopio