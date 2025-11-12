Cajkovsky Imago

L'Ambrì ha annunciato di aver messo sotto contratto fino a fine stagione il difensore slovacco Michal Cajkovsky.

SwissTXT Swisstxt

Cresciuto nel settore giovanile dello Slovan Bratislava e dopo tre stagioni in Ontario Hockey League, il possente 33enne (192cm per 107kg) ha giocato gli ultimi 8 anni in KHL con le maglie di Avtomobilist Yekaterinburg, Dinamo Mosva, Sibir Novosibirsk e Spartak Mosca, collezionando 444 presenze condite da 64 gol e 130 assist.

A livello internazionale ha disputato tre Mondiali e due Olimpiadi con la propria Nazionale, conquistando la medaglia di bronzo a Pechino 2022.