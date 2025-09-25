  1. Clienti privati
Hockey Ad Ambrì rientra Wuethrich

Swisstxt

25.9.2025 - 15:14

Allenamento Ambrì
Allenamento Ambrì
rsi.ch

Philip Wuethrich rientra a disposizione dopo la malattia, mentre Isacco Dotti è tornato ad allenarsi, ma in maglia rossa.

SwissTXT

25.09.2025, 15:14

25.09.2025, 15:29

Queste le novità in in vista del weekend contro Zugo e Friborgo. Alla ricerca di equilibrio tra la produzione offensiva e la difesa dopo il 5-4 subito a Ginevra, i biancoblù si sono allenati a carte coperte.

Nel senso che è impossibile fare previsioni sul line-up, anche se è ipotizzabile che ci saranno cambiamenti non solo per quel che riguarda gli stranieri. «Non vogliamo essere passivi. Se le cose non funzionano, dobbiamo trovare delle soluzioni», ha ammesso Matte.

