Philip Wuethrich rientra a disposizione dopo la malattia, mentre Isacco Dotti è tornato ad allenarsi, ma in maglia rossa.

Queste le novità in in vista del weekend contro Zugo e Friborgo. Alla ricerca di equilibrio tra la produzione offensiva e la difesa dopo il 5-4 subito a Ginevra, i biancoblù si sono allenati a carte coperte.

Nel senso che è impossibile fare previsioni sul line-up, anche se è ipotizzabile che ci saranno cambiamenti non solo per quel che riguarda gli stranieri. «Non vogliamo essere passivi. Se le cose non funzionano, dobbiamo trovare delle soluzioni», ha ammesso Matte.