Addio Formenton? Torna Emanuelsson? Ecco tutti i movimenti di mercato di Ambrì e Lugano

Le due ticinesi preparano la prossima stagione. KEYSTONE

La stagione delle due ticinesi si è conclusa da ormai qualche giorno, ed è già tempo di preparare la prossima. Fra certezze e indiscrezioni, sia l'Ambrì che il Lugano si stanno muovendo per formare il loro roster.

I movimenti del Lugano Partenze : Mike Sgarbossa, Jakob Lee, Roberts Cjunskis, Stéphane Patry, Nick Meile, Brendan Perlini, Jiri Sekac e Curtis Valk.

Arrivi : Jere Innala, Harijs Cjunskis, Daniel Olsson e Enzo Guebey.

Rinnovi : Calle Dahlström, Zach Sanford, Lorenzo Canonica, Ramon Tanner, Cyrill Henry e Aleksi Peltonen.

Rumours in entrata: Einar Emanuelsson. Mostra di più

Partendo dal Sottoceneri, il club ha fatto il punto della situazione proprio quest'oggi, venerdì 10 aprile, attraverso un comunicato stampa.

La notizia principale è lo scioglimento anticipato del contratto di Mike Sgarbossa, che la scorsa estate si era legato ai colori bianconeri fino al termine della stagione 2026-27.

A Lugano, però, il 33enne canadese non ha mai trovato la sua dimensione, tant'è che già a gennaio era stato girato in prestito al Berna, dov'è stato il miglior marcatore nella seconda parte di campionato, mettendo a segno 14 punti in 13 gare.

Non ha tardato ad arrivare l'annuncio della sua nuova sistemazione: la prossima stagione giocherà ancora in Svizzera, vestendo la maglia del Rapperswil.

Fronte uscite, il club ha annunciato l'addio di altre sette giocatori, tutti giunti alla scadenza del loro contratto.

Tra questi, quattro hanno trascorso l'ultima annata in prestito in Swiss League: Jakob Lee, Roberts Cjunskis, Stéphane Patry - tre protagonisti del successo del Sierre nel campionato cadetto - e infine Nick Meile (che invece si trovava al Visp).

Oltre a loro, il Lugano si separa pure da tre stranieri, ovvero gli attaccanti Brendan Perlini, Jiri Sekac e Curtis Valk.

I movimenti in entrata

Per quanto riguarda i movimenti in entrata, l'unico straniero già messo sotto contratto dai bianconeri è l'ala Jere Innala. Il nazionale finlandese - che si è legato al club fino al 2028 - è fresco di vittoria in Champions Hockey League, dove ha anche segnato un gol decisivo in finale con gli svedesi del Frölunda.

Si uniranno alla corte di Mitell anche i difensori Enzo Guebey - che ha trascorso le ultime tre annate al Davos - e Harijs Cjunskis. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno alla Corner Arena, dove già aveva svolto la trafila delle giovanili, prima di partire in Canada per due anni d'esperienza.

Insieme a loro, anche l'ala classe 2005 Daniel Olsson - prodotto del vivaio degli ZSC Lions - raggiungerà le rive del Ceresio.

Dubbi e rinnovi

Resta poi da sciogliere il nodo legato a Einar Emanuelsson. L'attaccante svedese ha convinto durante il suo prestito in Ticino, ma è ancora legato contrattualmente al Lulea. Vedremo, dunque, se Janick Steinmann troverà la chiave per riportarlo - questa volta definitivamente - a Lugano.

Ricordiamo inoltre che hanno rinnovato il loro contratto i seguenti giocatori: Calle Dahlström (fino al 2028), Zach Sanford (fino al 2028), Lorenzo Canonica (fino al 2029), Ramon Tanner (fino al 2028), Cyrill Henry (fino al 2029) e Aleksi Peltonen (fino al 2027).

Infine, uscendo dal ghiaccio e passando in panchina, il club ha annunciato che Paolo Morini non sarà più l'assistant coach di Tomas Mitell. Dopo due anni all'interno dello staff tecnico, il 31enne lascia dunque la sua funzione.

Come si legge nel comunicato, sarà comunque «a disposizione del club durante i mesi estivi per la preparazione sul ghiaccio in attesa di definire le sue scelte professionali»

I movimenti dell'Ambrì Rumours in uscita : Dario Wüthrich, Alex Formenton, Michael Joly e Tim Heed.

Rinnovi: Manix Landry, Zaccheo Dotti e Jesse Zgraggen. Mostra di più

Passando dall'altra parte del cantone, in casa biancoblù sono serpeggiati diversi rumours nelle ultime ore.

In primis, stando a quanto riportato da Watson, Dario Wüthrich sarebbe finito sul taccuino del ds del Berna Martin Plüss. Sul portale si legge che gli Orsi starebbero pensando di avanzare una proposta di scambio ai leventinesi, senza precisare però chi sarebbe l'altro - o gli altri - giocatori coinvolti nella trattativa.

Tra i casi più discussi c’è poi quello di Alex Formenton: secondo quanto riportato da Marco Maffioletti - e ripreso dalla RSI - l’attaccante canadese non dovrebbe far parte della rosa biancoblù nella prossima stagione. Sul tavolo avrebbe un’offerta triennale dal Davos, ma non è esclusa nemmeno l’ipotesi, sorprendente, di un ritiro anticipato a soli 26 anni.

Situazione in evoluzione anche per quanto riguarda gli altri stranieri. Michael Joly starebbe riflettendo sul proprio futuro, con diverse proposte sia dalla Svizzera sia dall’estero. In uscita potrebbe esserci pure Tim Heed, nonostante un contratto ancora valido.

Sul fronte entrate, invece, non dovrebbe concretizzarsi l’arrivo di Andro Kaderli: il giovane, classe 2004, sarebbe orientato a proseguire il proprio percorso nel campionato svedese.

Più definite, al contrario, alcune operazioni interne. I rinnovi di Manix Landry - già annunciato in passato da Paolo Duca - Zaccheo Dotti e Jesse Zgraggen sembrano ormai imminenti.