I Mondiali casalinghi di Zurigo e Friborgo inizieranno con il botto per la Svizzera, che affronterà nella sua prima partita il 15 maggio alle 20.20 alla Swiss Life Arena gli Stati Uniti.
La prima sfida sarà dunque la rivincita della finale dell’edizione di quest’anno, vinta dagli americani.
I rossocrociati, che saranno sempre impegnati sul ghiaccio zurighese, sfideranno poi nell’ordine Lettonia (16.05 alle 20h20), Germania (18.05 alle 20h20), Austria (20.05 alle 16h20), Gran Bretagna (21.05 alle 20h20), Ungheria (23.05 alle 16h20) e Finlandia (26.05 alle 20h20).