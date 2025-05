Janis Moser Reuters

In attesa delle convocazioni ufficiali da parte di coach Patrick Fischer, il difensore dei Tampa Bay Lightning Janis Moser ha annunciato attraverso un video che prenderà parte ai Mondiali di Herning e Stoccolma.

Swisstxt

Il biennese, eliminato mercoledì dai playoff NHL, si trova al momento ancora in Florida, ma raggiungerà la Danimarca nei prossimi giorni per quella che sarà la sua quinta partecipazione in una rassegna iridata.

Con i Bolts in stagione ha fatto registrare 2 gol e 12 assist in 54 partite, mentre la prima avventura nella postseason si è conclusa senza punti.