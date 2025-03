Non ci sarà KEY

L’Ajoie non potrà contare su Valentin Pilet in gara-6 dei playout contro il Lugano, che a Porrentruy avrà a disposizione la prima possibilità per chiudere la sua stagione.

Swisstxt

Il suo intervento ai danni di Matthew Verboon al 60’ della sfida persa ieri dai giurassiani alla Cornèr Arena è stato punito con una squalifica preventiva di una partita.

Nei suoi confronti è stata aperta una procedura ordinaria.