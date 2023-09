Luca Fazzini in gol Ti-Press

L'antipasto in salsa ticinese dell'imminente inizio del campionato se lo è aggiudicato il Lugano, che alla Cornèr Arena ha battuto 3-2 l'Ambrì in un derby estivo piuttosto caldo sia per le temperature, sia per l'ambiente in pista e sul ghiaccio.

Avanti meritatamente con Arcobello al 15', i bianconeri si sono fatti raggiungere da Pestoni in avvio di periodo centrale.

L'equilibrio è poi proseguito anche dopo il botta e risposta tra Wuethrich e Fazzini tra il 54' e il 55'.

A chiudere la sfida una scazzottata tra Thuerkauf e Landry prima del sigillo di Marco Mueller a 8» dalla 3a sirena.

