Patry in azione. Keystone

Il Lugano ha fatto suo l'Arosa Ice Classic imponendosi per 6-2 sui padroni di casa.

SwissTXT Swisstxt

Due volte sotto nel punteggio, i bianconeri - con Huska a in porta - hanno ribaltato il risultato alla fine del periodo centrale per poi allungare definitivamente in quello conclusivo.

In cattedra Patry, autore di ben 3 reti, e Cormier, che ha firmato una doppietta personale e fornito un assist. Di Pulli l’altro gol dei sottocenerini.