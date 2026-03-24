Alessio Bertaggia rischia grosso? Il suo intervento su Frödén, in gara-2, non convince del tutto

Alessio Bertaggia KEYSTONE

Nella seconda partita dei playoff tra Lugano e Zurigo - persa dai bianconeri per 4 a 5 - Alessio Bertaggia sferra una carica davvero pesante contro l'attaccante dello ZSC Jesper Frödén. Al momento non vi sono conseguenze disciplinari per l'attaccante del Lugano.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Lugano perde anche gara-2 nella serie playoff contro lo Zurigo.

I bianconeri, sconfitti a Zurigo per 3 a 0, hanno dovuto cedere anche in casa per 4 a 5.

La gara, a tratti molto nervosa, ha rischiato di degenerare quando verso la fine del secondo periodo, Alessio Bertaggia ha colpito molto duramente Jesper Frödén.

Per il bianconeri ci sono stati solo due minuti di penalità, ma il rischio di un procedimento penale non è da escludere. Mostra di più

Nella prima partita dei quarti di finale dei Playoff tra i Lions e Lugano, entrambe le squadre avevano tenuto a freno le emozioni. Gara-1 è andata ai campioni in carica per 3 a 0.

Ieri, nella seconda partita, la situazione è stata diversa: già dopo pochi minuti si sono verificati i primi scontri sul ghiaccio della Cornèr Arena. La situazione è però degenerata pochi minuti prima della seconda pausa.

Il bianconero Alessio Bertaggia carica in maniera molto dura l'avversario Jesper Frödén.

Il luganese, accortosi di ciò che aveva fatto, si rifugia rapidamente in panchina che si trovava proprio davanti a lui. Il 32enne non ha però fatto i conti con Juho Lammiko. L'avversario, arrivato immediatamente a rimorchio del compagno di squadra, afferra il giocatore del Lugano e lo trascina di nuovo sul ghiaccio. Scoppia una rissa che vede coinvolti diversi giocatori da entrambi le parti.

La terna arbitrale, a pugni fermi decide di infliggere 2 minuti a Bertaggia per aggressione fisica non consentita e due minuti ciascuno a Jiri Sekac e Jesper Frödén - ancora leggermente stordito.

L'entità della penalità inflitta al numero 13 dei sottocenerini suggerisce che i direttori di gara non abbiano visto nessun colpo alla testa.

L'opinione dell'esperto

Tobias Wehrli, esperto arbitrale di «MySports», come riportato anche da «Watson», non si esprime con sicurezza sull'accaduto: «Non si vede bene dove sia avvenuto il primo impatto», ciononostante, l'ex arbitro non ha dubbi sull'estrema durezza del contatto: «Una sanzione severa sarebbe stata giustificata».

L'attaccante del Lugano rischia ulteriori conseguenze legali, anche se allo stato attuale, non è stato ancora avviato alcun procedimento contro di lui.

Curiosità

L'ultimo scontro diretto tra queste due squadre nei playoff risale alla finale del 2018. Allora lo ZSC si impose per 2-0 nella decisiva settima partita.

Ricordiamo che Alessio Bertaggia era già allora in campo con la maglia del Lugano, quando in gara-6, a Zurigo, Pettersson caricò in maniera del tutto scellerata l'allora attaccante del Lugano Lapierre. Il resto è storia.