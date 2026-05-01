La Coppa Spengler 2026 si giocherà senza Team Canada, formazione che ha scritto la storia del torneo natalizio di Davos partecipandovi ininterrottamente dal 1984 e vincendolo 16 volte, l’ultima nel 2019.
«Alla base della decisione – si legge nel comunicato emesso dagli organizzatori – c’è il mancato accordo con Hockey Canada per il rinnovo della collaborazione dopo la scadenza del precedente contratto di lungo periodo».
Il dialogo per un possibile ritorno resta comunque aperto.
Già sicure di partecipare sono Davos, Langnau, US Collegiate Selects e Froelunda.