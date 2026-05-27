Il giorno dopo le fatiche della sfida con la Finlandia, la Svizzera è tornata sul ghiaccio per svolgere l’allenamento facoltativo.
Se ne sono visti così sette: Genoni, Aeschlimann, Marti (che ha voluto valutare l’entità della botta rimediata ieri), Frick, Baechler, Rochette e Suter.
Quest’ultimo ha provato solo dei tiri in porta scaldando i guanti ai due portieri, e per Jan Cadieux «rimane da valutare giorno per giorno».
A stare fuori probabilmente sarà Frick, unico in rosso tra i presenti.
Rochette, Baechler e Suter si giocano il posto al fianco di Niederreiter e Bertschy, oltre allo slot di 13o attaccante.