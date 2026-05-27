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Mondiali di hockey Allenamento post Finlandia, le condizioni di Pius Suter restano «da valutare giorno per giorno»

Swisstxt

27.5.2026 - 13:19

Pius Suter
Pius Suter
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Il giorno dopo le fatiche della sfida con la Finlandia, la Svizzera è tornata sul ghiaccio per svolgere l’allenamento facoltativo. 

SwissTXT

27.05.2026, 13:19

27.05.2026, 13:24

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Se ne sono visti così sette: Genoni, Aeschlimann, Marti (che ha voluto valutare l’entità della botta rimediata ieri), Frick, Baechler, Rochette e Suter.

Quest’ultimo ha provato solo dei tiri in porta scaldando i guanti ai due portieri, e per Jan Cadieux «rimane da valutare giorno per giorno».

A stare fuori probabilmente sarà Frick, unico in rosso tra i presenti.

Rochette, Baechler e Suter si giocano il posto al fianco di Niederreiter e Bertschy, oltre allo slot di 13o attaccante.

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