Pius Suter KEY

Il giorno dopo le fatiche della sfida con la Finlandia, la Svizzera è tornata sul ghiaccio per svolgere l’allenamento facoltativo.

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Se ne sono visti così sette: Genoni, Aeschlimann, Marti (che ha voluto valutare l’entità della botta rimediata ieri), Frick, Baechler, Rochette e Suter.

Quest’ultimo ha provato solo dei tiri in porta scaldando i guanti ai due portieri, e per Jan Cadieux «rimane da valutare giorno per giorno».

A stare fuori probabilmente sarà Frick, unico in rosso tra i presenti.

Rochette, Baechler e Suter si giocano il posto al fianco di Niederreiter e Bertschy, oltre allo slot di 13o attaccante.