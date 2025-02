Kevin Fiala KEY

Kevin Fiala continua a essere determinante.

Swisstxt

Il rossocrociato ha partecipato con un gol, un assist e il rigore decisivo al successo per 5-4 agli shootout dei suoi Los Angeles Kings in casa contro i Dallas Stars di Lian Bichsel.

La marcia dei Winnipeg Jets pare invece non volersi interrompere. Sul ghiaccio di casa la squadra di Nino Niederreiter si è imposta per 4-3 sui New York Islanders, allungando così la striscia a ben otto successi consecutivi in NHL.

Tra Philipp Kurashev e Roman Josi a spuntarla è stato il primo, con i Chicago Blackhawks vittoriosi per 6-2 sui Nashville Predators.