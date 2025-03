Niederreiter KEY

Continua il momento positivo dei Jets, vittoriosi per 3-2 all’overtime sui Kraken e di nuovo primi in classifica in solitaria con due punti di vantaggio sui Capitals, che hanno però giocato un incontro in meno.

Swisstxt

Winnipeg ha rimontato due reti di scarto prima di deciderla al supplementare. Per la 13a partita consecutiva Nino Niederreiter non è riuscito a segnare.

Poca gloria per gli altri due elvetici in pista nella notte in NHL: i Canucks di Pius Suter si sono arresi in casa allo Utah HC per 3-1, gli Stars di Lian Bichsel si sono inchinati per 4-3 ai supplementari agli Avalanche.