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Controbreak grigionese Davos espugna Friborgo: la finale torna in equilibrio

Swisstxt

24.4.2026 - 22:44

Julian Parrée a segno.
Julian Parrée a segno.
Keystone

Anche gara 4 conferma il trend sorprendente della finale: vince ancora la squadra in trasferta. Il Davos passa a Friborgo con il minimo scarto e riporta la serie in perfetto equilibrio.

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SwissTXT, Redazione blue Sport

24.04.2026, 22:44

24.04.2026, 22:45

Il copione non cambia: anche gara 4 della finale di National League finisce nelle mani della squadra in trasferta. A sorridere questa volta è il Davos, che passa a Friborgo e ristabilisce la parità nella serie.

I grigionesi fanno il loro con grande pragmatismo: trovano subito il vantaggio e poi lo difendono con ordine fino alla sirena.

La finale si trasforma così in un best-of-3, con tutto ancora da decidere e il match point in palio già domenica.

In una BCF Arena esaurita per la 100esima volta consecutiva, la partita si mette presto in salita per i padroni di casa: al 4’48’’ Parrée sorprende Berra sul suo palo.

Il Friborgo reagisce, spinge a lungo, ma non trova il pareggio, anche per merito di un Aeschlimann sempre lucido nei momenti più delicati.

Dopo la seconda pausa l'inerzia cambia, ma il risultato resta inchiodato sull'1-0: il raddoppio di Kessler viene annullato per ostruzione su Berra dopo coach’s challenge.

Una decisione che lascia tutto aperto e tiene altissima la tensione per il prossimo capitolo della serie.

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