Anche gara 4 conferma il trend sorprendente della finale: vince ancora la squadra in trasferta. Il Davos passa a Friborgo con il minimo scarto e riporta la serie in perfetto equilibrio.
Il copione non cambia: anche gara 4 della finale di National League finisce nelle mani della squadra in trasferta. A sorridere questa volta è il Davos, che passa a Friborgo e ristabilisce la parità nella serie.
I grigionesi fanno il loro con grande pragmatismo: trovano subito il vantaggio e poi lo difendono con ordine fino alla sirena.
La finale si trasforma così in un best-of-3, con tutto ancora da decidere e il match point in palio già domenica.
In una BCF Arena esaurita per la 100esima volta consecutiva, la partita si mette presto in salita per i padroni di casa: al 4’48’’ Parrée sorprende Berra sul suo palo.
Il Friborgo reagisce, spinge a lungo, ma non trova il pareggio, anche per merito di un Aeschlimann sempre lucido nei momenti più delicati.
Dopo la seconda pausa l'inerzia cambia, ma il risultato resta inchiodato sull'1-0: il raddoppio di Kessler viene annullato per ostruzione su Berra dopo coach’s challenge.
Una decisione che lascia tutto aperto e tiene altissima la tensione per il prossimo capitolo della serie.