Roccella inarrestabile freshfocus

Le HCAP Girls hanno chiuso in 4a posizione la stagione di WL dopo l'amara sconfitta per 4-3 all'overtime, subita dal Davos nella sfida per il 3o posto.

Swisstxt

Avanti 3-2 fino a 19» dalla terza sirena grazie alla rete di Dalessi e alla doppietta di Liikala, le biancoblù si sono fatte acciuffare da Roccella, che ha poi siglato anche il gol partita dopo appena 10» dal rientro dagli spogliatoi.