Alex Formenton Ti-Press

Il quinto tentativo si è rivelato quello buono per l'Ambrì, che alla Gottardo Arena ha trovato la prima gioia del 2024 battendo il Kloten per 4-1.

I ragazzi di Cereda hanno fin da subito mostrato di voler dominare il gioco e il primo periodo lo hanno chiuso in doppio vantaggio per merito dell'iniziale doppietta di Formenton. In quello centrale a firmare la terza rete è invece stato Spacek, tornato al gol dopo 12 partite a secco. Gli Aviatori hanno poi accorciato le danze con Kellenberger, ma Formenton ha spento i loro sogni di rimonta con la prima tripletta da quando è in Leventina.

Swisstxt