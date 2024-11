Ambrì KEY

L'Ambrì ha subito la terza sconfitta consecutiva all'overtime inchinandosi per 3-2 al Berna alla Gottardo Arena.

Swisstxt

Al supplementare, il 10o stagionale per l'HCAP, decisivo il gol di Merela. Dopo la sconfitta di venerdì Cereda, che ha dovuto fare a meno di Virtanen (diventato papà), ha rimescolato tutte le linee inserendo Juvonen tra i pali. Il primo gol in biancoblù di DiDomenico ha portato i leventinesi sull'1-0 al 13', gol a cui ha risposto Czarnik in powerplay nel 2o tempo. Al 40' i padroni di casa si sono di nuovo portati avanti con Zaccheo Dotti, vantaggio vanificato da Baumgartner al 42'.

Swisstxt