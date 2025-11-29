Un Ambrì ancora troppo fragile in difesa, ma pure un po' sfortunato (4 ferri), è quanto meno tornato a fare punti dopo il derby.
Alla Gottardo Arena i biancoblù hanno sconfitto il Bienne per 5-4 ai rigori, portandosi a -2 dai Seelaender in classifica.
Avanti di un gol per ben 3 volte nella prima metà di gara (Pestoni, Formenton e M.Landry), i leventinesi si sono trovati a rincorrere, contro l'andamento del gioco, dopo aver incassato un altro uno-due nel giro di 100".
Al 56'37" DiDomenico ha per fortuna rimesso le cose a posto. Ai rigori decisivi Pestoni e Joly.