Ambrì Ti-Press

La stagione 2025-26 dell'Ambrì si è aperta con la bella quanto sofferta vittoria in rimonta sul Kloten. Il Lugano, di scena a Friborgo, ha portato a casa un punto, sconfitto all'overtime dai Dragoni.

A decidere la sfida sono state le reti di Terraneo al 33'16" e Heed a 8" dal 60'.

Dopo un primo tempo in cui i biancoblù si era fatti preferire, gli zurighesi hanno aperto le marcature in shorthand.

Un'errore di Joly ha infatti spianato la strada alla ripartenza di Puhakka che ha superato Senn.

Il Kloten ha così preso fiducia, ma pochi minuti dopo il difensore ticinese ha trovato il pareggio.

I leventinesi sono così tornati a spingere, fino alla rete decisiva dello svedese.

Il Lugano cade a Friborgo all'overtime

Meno felice l'esordio del Lugano invece, che ha iniziato con una sconfitta all’overtime, per 3 a 2.

I Dragoni hanno iniziato a spron battuto, mentre i ragazzi di Mitell ha comunque hanno saputo crescere alla distanza.

La prima rete è stata dei padroni ci casa, con Wallmark. Il Lugano ha risposto con Canonica e Thürkauf.

Johnson ha riportato al sfida sul pareggio e ancora lui, ai supplementari ha regalato la prima vittoria stagionale ai suoi.

Le altre sfide

E' iniziato con una vittoria all’ultimo respiro il campionato dello Zurigo campione in carica, che ha superato il Bienne in casa per 4-3 con la rete decisiva di Weber arrivata ad un secondo dalla terza sirena.

Zero punti invece per il Losanna, finalista la scorsa stagione, battuto 4-1 nei Grigioni dal Davos.

Il Ginevra ha dal canto suo debuttato con un successo superando l'Ajoie per 5-3.

Buon esordio infine anche per Zugo e Rapperswil: i primi hanno battuto il Berna per 3-0, i sangallesi hanno invece schiantato il Langnau tra le mure amiche con un netto 5-1.