De Luca Ti-Press

L'Ambrì non è riuscito ad allungare a 8 la sua struscia di vittorie in NL.

Alla Gottardo Arena i biancoblù si sono inchinati al Ginevra per 5-2, restando fermi in classifica a quota 38 punti. Costretti a inseguire da subito (2-0 al 6') i leventinesi sono cresciuti durante l'arco dell'incontro e dopo aver dimezzato lo scarto con De Luca, hanno pure sfiorato il pari con Formenton (asta) e Buergler. Le ingenuità difensive e un powerplay deficitario, che ha prodotto solo il punto del 2-4 dello stesso Buergler in chiusura, hanno però condizionato la sfida in casa biancoblù.

Swisstxt