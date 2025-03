Ha rischiato parecchio l'Ambrì, ma alla fine è riuscito a conquistare i play-in, grazie al fatto che il Lugano ha battuto il Bienne, che quindi rimane dietro ai Leventinesi.

Samuel Walser (Friburgo), Simone Terraneo (HCAP), Jeremi Gerber (Friburgo) e Diego Kostner (HCAP), da sinistra. KEYSTONE

I biancoblù sono stati battuti 4-1 a Friborgo e hanno chiuso al decimo posto grazie al... Lugano.

I leventinesi sono infatti stati superati dal Rapperswil, ma non dal Bienne, battuto alla Cornèr Arena.

Alla BCF Arena dopo un primo tempo scialbo c'è stato un botta e risposta tra Bertschy e Maillet.

Nel terzo periodo i burgundi hanno dominato andando in rete per tre volte. Inutili gli assalti finali (anche in 6 contro 3).

Nel play-in l'Ambrì se la vedrà con il Rapperswil.

Il Lugano chiude vincendo

Il Lugano ha chiuso la stagione regolare con un sussulto.

I bianconeri hanno battuto in casa 4-2 il Bienne, impedendo ai bernesi di accedere ai play-in e facendo così, come detto, un favore all'Ambrì.

I sottocenerini hanno fatto meglio nei primi due periodi, chiusi sul 3-1 (Fazzini e doppietta di Sekac), ma nel finale Kneubuehler ha dato il la all'assalto degli avversari prima del gol a porta vuota di Canonica.

Negli altri incontri il Berna ha steso il Ginevra (5-1) eliminandolo dalla corsa, mentre si sono imposti Langnau e Rapperswil che vanno ai play-in.

Lo Zurigo ha chiuso 2o in classifica.