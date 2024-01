Friborgo freshfocus

Ambrì, che a Friborgo ha incassato la sua 4a sconfitta consecutiva inchinandosi per 6-2 ai burgundi.

Il 2024 resta avaro di soddisfazioni per l’ Ritrovati Heed e Formenton e con Spacek in sovrannummero, i biancoblù hanno subito al 3' il gol di Walser. Al pareggio di Buergler al 26' ha risposto De la Rose dopo appena 21», mentre Borgman ha trovato in 5c4 il 3-1 al 32'. I 5' inflitti a Daufin per slew-footing al 50' hanno poi precluso ai leventinesi ogni possibilità di rimonta, portando anzi al 4-1 di Soerensen in 5c3 seguito dai gol di Wallmark e Walser. Vano il 6-2 finale di Douay.

Swisstxt