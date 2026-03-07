  1. Clienti privati
Hockey, le ticinesi Ambrì condannato al playout, Lugano alla terza sconfitta consecutiva

Swisstxt

7.3.2026 - 22:21

Ambrì
Ambrì
Ti-Press

L'Ambrì ha sconfitto il Berna per 4-1 con una prova convincente, ma è comunque condannato alla serie di playout contro l'Ajoie, visto il -4 dal Kloten ad una giornata dal termine.

,

SwissTXT, Igor Sertori

07.03.2026, 22:21

07.03.2026, 22:34

Scesi in pista con il rientrante Pezzullo e senza Pestoni (mandato ancora in tribuna), i biancoblù sono partiti forte ma non hanno concretizzato le numerose occasioni avute.

Chiuso il primo tempo comunque in vantaggio grazie a I.Dotti, i leventinesi hanno incassato il pareggio ad inizio periodo centrale, a cui hanno però subito reagito con Heim.

Nel terzo periodo la doppietta di Joly ha poi fissato il punteggio.

Lugano, terza sconfitta consecutiva

Il Lugano è incappato nella sua terza sconfitta consecutiva sul ghiaccio di Kloten, perdendo temporaneamente il diritto casalingo nei playoff.

Battuti per 2-1 all’overtime gli uomini di Mitell sono stati superati dal Servette, ora terzo davanti allo Zurigo e ai ticinesi.

A decidere la sfida è stata la rete di Simic al 64’30”. I bianconeri erano andati in vantaggio al 7'30" con Kupari, alla sua prima rete con la maglia dei sottocenerini. 

