L’Ambrì, in occasione dell’annuncio di una prossima Assemblea Generale straordinaria (prevista l'8 febbraio 2026), ha confermato le posizioni di tutto lo staff tecnico.

L'head coach Eric Landry, l'assistant coach René Matte e il direttore sportivo Alessandro Benin, oltre al resto dei collaboratori, resteranno in carica almeno sino al termine del campionato.

È probabile invece che vi saranno novità nel CdA a seguito della suddetta Assemblea attraverso dei nuovi innesti (come ha indicato lo stesso club), anche se fino ad allora l’attuale struttura resterà immutata.