Concentrati

Squadra che vince non si cambia.

Swisstxt

Reduce dal successo di Rapperswil (dopo una serie di tre sconfitte consecutive), l'Ambrì affronterà venerdì alla Gottardo Arena la capolista Zurigo e lo farà verosimilmente con le stesse linee viste nell'ultima uscita.

Cereda sembra dunque intenzionato a lasciare ancora in tribuna Ang, accompagnato probabilmente tra gli stranieri in sovrannumero da Juvonen.

Unica vera novità in difesa, con il rientro di Zgraggen (assente a Rapperswil) al posto di Zaccheo Dotti. I biancoblù sono sesti in una classifica che vede 11 squadre in soli 6 punti.

Swisstxt