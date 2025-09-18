Una partitella per scaldarsi un po' rsi.ch

Ci sono due nodi da sciogliere in casa Ambrì alla vigilia del weekend che vedrà i biancoblù sfidare Zurigo e Bienne.

SwissTXT Swisstxt

Il primo riguarda le condizioni di Dario Wuehtrich e il secondo quale straniero d'attacco andrà in tribuna. Il difensore ha saltato l'allenamento odierno in quanto acciaccato, ma non è da escludere che possa recuperare in tempo. In caso contrario il suo posto sarà preso da Zaccheo Dotti.

Davanti la sensazione è che si vada verso una «Paradesturm» DiDomenico-Tierney-Petan, con Formenton e Joly a giocarsi il posto rimasto. Ma, appunto, di sensazione si tratta.