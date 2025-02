Langnau-Ambrì KEY

Swisstxt

È stato un rientro dalla pausa amaro per l'Ambrì. I biancoblù hanno fallito lo scontro diretto con il Langnau, il quale si è imposto per 3-1 in casa.

Dopo un ottimo primo periodo, in cui sono passati in vantaggio grazie a Kubalik, durante quello centrale i leventinesi hanno incassato due reti in inferiorità numerica e con il passare del tempo hanno sempre più faticato a presentarsi dalle parti di Boltshauser.

Con la quarta sconfitta su quattro contro i Tigers, gli uomini di Cereda, privi dello squalificato DiDomenico, hanno fallito una ghiotta occasione per allontanarsi dall'11o posto.

Ko dell'HCL.

Il Lugano continua a restare al penultimo posto

Col Berna in casa i bianconeri sono stati battuti 3-1 e vedono i play-in allontanarsi sempre di più.

Alla Cornèr Arena gli uomini di Krupp, con Huska tra i pali e Pulli, (out Joly e Dahlstroem) hanno iniziato meglio trovando il gol con Jesper Peltonen al 7'1''.

Dopo qualche chance di raddoppio mancata, gli Orsi sono cresciuti e hanno pareggiato con Baumgartner al 33'3''.

Nel 3o periodo, dopo un powerplay non sfruttato, il Lugano s'è fatto sfuggire il match con un black-out finale (Nemeth al 59'36'' e Merela al 59'59'') che ha dato il la a una contestazione dei tifosi.