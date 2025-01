Landry decisivo. Keystone

L'Ambrì conquista una vittoria in overtime contro Rapperswil e sale al decimo posto, mentre il Lugano crolla a Zugo dopo un vantaggio iniziale, perdendo 7-4 in una serata di alti e bassi per le squadre ticinesi.

Swisstxt

Grazie alla vittoria per 4-3 colta nel suo 22esimo overtime stagionale, l'Ambrì è tornato con due preziosi punti da Rapperswil.

I biancoblù hanno così superato il Bienne, salendo al decimo posto. Partiti forti nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 2-0 grazie a DiDomenico e Zwerger, i leventinesi hanno replicato all'1-2 di Duenner con Heed nel secondo, prima di subire la rimonta sangallese firmata Moy e Strömwall nel terzo.

Sorretta spesso da Juvonen, la squadra di Cereda si è poi presa la vittoria con uno spunto di Landry. Si tratta della quarta vittoria nelle ultime cinque partite.

Niente da fare per Daniel Carr e compagni. Keystone

Lugano rimontato a Zugo

Avanti nel punteggio a Zugo dapprima 2-0 e poi 4-2, il Lugano nel terzo tempo è crollato e ha perso 7-4, sprecando così una grossa occasione per fare un ulteriore passo verso i play-in.

A dare dopo appena 1'29" di gioco il primo doppio vantaggio ai bianconeri sono stati Carr e Joly, ai quali hanno risposto Balestra e Riva. L'HCL è però tornato a +2 grazie ad Aebischer ed Arcobello (autorete di Hofmann).

Nel terzo periodo Olofsson e Muggli, in shorthand, hanno pareggiato nuovamente i conti. Lì gli uomini di Krupp hanno ceduto, incassando il secondo gol di Olofsson e quelli di Hofmann e Künzle.